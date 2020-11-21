Девятый тур английской Премьер-лиги (АПЛ) подарит встречу лидера сезона "Лестера" с действующим чемпионом "Ливерпулем". Кто одержит победу 22 ноября и возглавит турнирную таблицу – читайте далее в материале.

Ливерпуль – Лестер: прогноз

"Лестер" Брендана Роджерса продемонстрировал хороший старт в АПЛ, пишет 24 канал. "Лисы" за 8 матчей набрали 18 очков, выиграв 6 матчей при двух поражениях.

Не такой уж легкий старт у "Ливерпуля", который выиграл 5 поединков, при двух ничьих и одном поражении. В очном матче команды смогут определить, кто начнет новую неделю в статусе лидера АПЛ.

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В последних 5 матчах "Ливерпуль" четыре раза побеждал "Лестер". "Лисы" только однажды вырвали ничью в 2019 году.

Прогноз Marathonbet

"Ливерпуль" играет в родных стенах, поэтому никак не может быть андердогом, какой бы соперник не был. Победу подопечных Юргена Клоппа букмекеры оценивают коэффициентом 1,95.

Впрочем, "Лестер" ни в коем случае нельзя списывать со счетов. В действующем сезоне "лисы" разгромили "Манчестер Сити" на выезде со счетом 2:5. На победу "Лестера" в поединке с "Ливерпулем" коэффициент 3,92. Ничья в поединке – коэффициент 4,25.

Внимание. В букмекерской компании Marathonbet на матч "Ливерпуль" – "Лестер" действует нулевая маржа.

Интригу матча подогревает и встреча атакующих схем. В частности, нападающий "Лестера" Джейми Варди уже забил 8 голов. Коэффициент, что игрок "лис" отметится в воротах "Ливерпуля" – 2.

"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Салаха, который пропустит игру из-за коронавируса. Однако прекрасно зарекомендовал себя Диого Жота. Гол португальца оценивают коэффициентом 2,20.

Поединок "Ливерпуль" – "Лестер" состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало матча в 21:15.