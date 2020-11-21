В неділю, 22 листопада, "Наполі" прийме "Мілан" в рамках чемпіонату Італії. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цій зустрічі.

До цього матчу "Мілан" підходить у ролі лідера чемпіонату. За сім матчів команда здобула п'ять перемог, і лише двічі зіграла внічию. Правда два нічийних результати команда отримала вдома. І якщо нічию 3:3 з "Ромою" ще можна пояснити, то нічия 2:2 з "Вероною" не надто піддається розумінню. Та й врятувалися "россонері" лише у компенсований арбітром час, коли Ібрагімович таки забив (до цього в цьому матчі він не реалізував пенальті).

Щодо Ібрагімовича. У нього зараз неймовірна гольова серія в чемпіонаті Італії. Він забивав у кожному матчі Серії A в цьому сезоні, в якому виходив на поле. Таких матчів вже п'ять, а у нападника вісім забитих голів. Зважаючи, що в попередньому сезоні він забив у двох останніх турах чемпіонату, то у нього сім поспіль матчів із забитими голами. І за цим показником він обійшов іншу легенду "Мілану" Андрія Шевченка (в нього було шість поспіль матчів із забитими голами).

Але і "Наполі" не такий вже й простий суперник. Команда поки посідає третє місце, відстаючи від "Мілану" лише на два очки. І якби не неочікувана поразка вдома від "Сассуоло", то команда могла бути й вище. Тут також варто додати, що "Наполі" зарахували технічну поразку за матч проти "Ювентуса". Все через те, що команда так і не змогла виїхати на гру. Заборонила їй покидати місто влада Неаполя.

Тож в цьому матчі можна очікувати запеклої боротьби. І явного фаворита зустрічі немає. Це підтверджують і коефіцієнти букмекерів на цей матч. В Marathonbet на перемогу "Наполі" виставили коефіцієнт 2,25. На перемогу "Мілану" стоїть коефіцієнт 3,38. Нічия у матчі – 3,82.

Варто додати, що такі високі коефіцієнти на цей матч пояснюються тим, що в Marathonbet виставили нульову маржу на цю гру. Що це таке і як воно впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

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І "Наполі", і "Мілан" чимало забивають – 15 та 16 голів відповідно. І не менше пропускають – по сім голів кожна. Тож і в цьому матчі можна очікувати на голи. Ставка "ТБ 2,5" – лише 1,72. На противагу "ТМ 2,5" – аж 2,375.

І саме гол Ібрагімовича є найбільш ймовірним в цьому матчі – 2,20 на те, що швед відзначиться у воротах суперника. З гравців "Наполі" найбільше шансів – у Дріса Мертенса (2,60) та Ірвінга Лосано (2,80).