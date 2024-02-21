В среду, 21 февраля, в Лиге чемпионов завершатся все первые матчи 1/8 финала сезона 2023-2024. Центральная игра дня пройдет в Неаполе, где местный Наполи будет принимать Барселону, пишет 24 канал.

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Непростой сезон Барсы

Команды являются действующими чемпионами Италии и Испании, но этот сезон проводят явно хуже ожидаемого. Барса уже почти выпала из гонки за золото в Ла Лиге, отстав от Реала на 8 очков.

Подопечные Хави идут третьими в чемпионате, а в Кубке и Суперкубке не смогли добиться успеха. Да и выступления в Лиге чемпионов оставляют вопросы. Несмотря на победу в группе, "блаугранас" умудрились проиграть Шахтеру и Антверпену.

Кризис в Наполи

На руку Барсе играет и ситуация в Наполи, который застрял в середине таблицы Серии. "Партенопеи" аж девятые, а расстояние от топ-четверки составляет 7 очков. При этом за последний год итальянцы аж трижды сменили тренера.

В этом сезоне командой не слишком удачно руководили Руди Гарсия и Вальтер Маццари. Последнего уволили как раз за несколько дней до боя с Барсой и и пригласили коуча сборной Словакии Франческо Кальцону.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Наполи – Барселона в Украине можно будет на на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи в Гамбурге – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Каналпроведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Барселона. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.