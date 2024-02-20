В прошлом сезоне Наполи стал чемпионом Италии впервые за 32 года. К золоту Серии А неаполитанцев привел Лучано Спаллетти, который летом покинул команду и возглавил национальную сборную.

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Третья смена ренера за год

После этого в клубе начался хаос с тренерами. Преемником Спаллетти стал Руди Гарсия, но француз продержался лишь до ноября. На его место был назначен Вальтер Маццари.

Впрочем и итальянец не доработал до завершения сезона. На своем официальном сайте Наполи сообщил об увольнении коуча, который до этого руководил клубом с 2009 по 2013 год.

Новым коучем неаполитанцев станет 55-летним Франческо Кальцона, который является главным тренером сборной Словакии. Наполи не сообщает детали сделки, однако в СМИ пишут, что тренер будет совмещать посты в сборной и клубе.

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Кто такой Франческо Кальцона

Контракт с Франческо рассчитан до конца сезона 2023-2024. Для Кальцоны Наполи не является чужим клубом, ведь он работал ассистентом под руководством Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти.

Первый же самостоятельный опыт тренерства получился для Кальцони успешным. В 2022 году он возглавил сборную Словакии и смог вывести ее напрямую на Евро-2024. Там она, к слову, может сыграть со сборной Украины в группе, если наша команда пройдет плей-офф отбора.

Наполи в сезоне 2023-2024