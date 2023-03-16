Наполи – Айнтрахт 3:0

Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелинский, 64 (с пен.)

В первом поединке Наполи обеспечило себе солидное преимущество в два мяча. Поэтому ответный матч должен был превратиться в формальность для команды Лучано Спаллетти, пишет 24 канал.

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Тотальное преимущество подопечных Спаллетти

Перед матчем болельщики обеих команд устроили массовую драку, которую не могла усмирить даже полиция. Однако на футбольном поле страсти были не столь пылкими.

"Неаполитанцы" с первых минут захватили инициативу, то и дело создавали опасные моменты у ворот Айнтрахта. Было очевидно, что забитый гол станет вопросом времени.

В конце первой 45-минутки, когда футболисты Айнтрахта мыслями были уже в раздевалке, Виктор Осимхен отличился первым голом. Форвард воспользовался пасом Маттео Политано и головой переправил мяч в сетку ворот "орлов".

Начало второго тайма сняло всю интригу в матче. Осимхен оказался перед пустыми воротами после передачи Джованни Ди Лоренцо и оформил дубль.

На 64-й минуте матча Петр Зелинский реализовал пенальти и довел счет до 3:0.

До завершения поединка немецкая команда не сумела организовать ничего конструктивного, а игроки Наполи уверенно довели матч до завершения.

Таким образом, Наполи присоединился к четвертьфиналистам Лиги чемпионов, обыграв Айнтрахт по сумме двух матчей со счетом 5:0.

Видеообзор матча Наполи – Айнтрахт