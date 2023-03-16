Наполі – Айнтрахт 3:0

Голи: Осімхен, 45+2, 53, Зелінський, 64 (з пен.)

У першому поєдинку Наполі забезпечило собі солідну перевагу у два м'ячі. Тож матч-відповідь мав перетворитися на формальність для команди Лучано Спаллетті, пише 24 канал.

Читайте також Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: список команд, коли жеребкування та дати матчів

Тотальна перевага підопічних Спаллетті

Перед матчем вболівальники обох команд влаштували масову бійку, яку не могла втихомирити навіть поліція. Проте на футбольному полі пристрасті були не такими палкими.

"Неаполітанці" з перших хвилин захопили ініціативу, і раз за разом створювали небезпечні моменти біля воріт Айнтрахта. Було очевидно, що забитий гол стане питанням часу.

Наприкінці першої 45-хвилинки, коли футболісти Айнтрахта думками були вже у роздягальні, Віктор Осімхен відзначився першим голом. Форвард скористався пасом Маттео Політано і головою переправив м'яч у сітку воріт "орлів".

Початок другого тайму зняв усю інтригу в матчі. Осімхен опинився перед порожніми воротами після передачі Джованні Ді Лоренцо та оформив дубль.

На 64-й хвилині матчу Пйотр Зелінський реалізував пенальті та довів рахунок до 3:0.

До завершення поєдинку німецька команда не зуміла організувати нічого конструктивного, а гравці Наполі впевнено довели матч до завершення.

Таким чином, Наполі приєднався до чвертьфіналістів Ліги чемпіонів, обігравши Айнтрахт за сумою двох матчів з рахунком 5:0.

Відеоогляд матчу Наполі – Айнтрахт