Немецкий Айтрахт после поражения в первом поединке должен был в ответном матче ликвидировать гандикап в два гола. Впрочем, гол в раздевалку разрушил все надежды "орлов", пишет 24 канал.

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На третьей компенсированной минуте первого тайма форвард Наполи Виктор Осимхен воспользовался навесной передачей Маттео Политано и точно пробил под правую стойку. 1:0 – "партенопейцы" повели в счете.

Видео гола Осимхена

Таким образом, общий счет в противостоянии стал 3:0 в пользу итальянского клуба. Только чудо может спасти Айнтрахт от вылета из Лиги чемпионов.