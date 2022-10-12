Наполи – Аякс 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)

В среду, 12 октября, продолжается 4-й тур группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. В одном из первых матчей дня Наполи принимал Аякс, пишет 24 канал.

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Итальянцы уходят без потерь в турнире. Неделю назад команда Спаллетти разгромила голландцев на их поле со счетом 6:1 и приблизилась к выходу в плей-офф.

Теперь же "партенопеи" официально оформили проход в 1/8 финала. Наполи повторно одолел чемпиона Нидерландов, уже на своем поле со счетом 4:2.

Еще до 16-й минуты хозяева забили дважды. Сначала мексиканец Лосано точно завершил красивую комбинацию неаполитанцев.

Гол Лосано:

А потом преимущество удвоил Распадори. Форвард сборной Италии отозвался на передачу Кварацхелии и поразил ближний угол ворот Аякса.

Как забил Распадори:

После перерыва амстердамцы отыграли один мяч. Классен удачно головой запер подачу с фланга, застав Мерета в отчаянии.

Классен сокращает отрыв:

Впрочем, уже в середине второго тайма Наполи вернул себе уверенное преимущество. Осимхен заработал пенальти, который уверенно реализовал Кварацхелию. На счету грузина – гол+пасс.

Кварацхелия реализовал пенальти:

Аякс попытался еще раз отыграться. В конце матча гости заработали пенальти, который реализовал Бергвейн. Впрочем, Наполи таки зафиксировал победу в два гола.

Видео гола Бергвейна:

На последней минуте основного времени защита Аякса подарила мяч Осимхену перед воротами. Нигериец спокойно поставил точку в матче.

Жирная точка от Осимхена:

Таким образом, Наполи стал третьей командой после Реала и Манчестер Сити, которая обеспечила себе плей-офф ЛЧ. С первого места неаполитанцев может сдвинуть разве что отстающий на шесть баллов Ливерпуль и имеющий игру в запасе.