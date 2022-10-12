Наполі – Аякс 4:2
Голи: Лосано, 4, Распадорі, 16, Кварацхелія, 62 (пен.), Осімхен, 90 – Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.)
У середу, 12 жовтня, продовжується 4 тур групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. В одному з перших матчів дня Наполі приймав Аякс, пише 24 канал.
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Італійці йдуть без втрат у турнірі. Тиждень тому команда Спаллетті розгромила голандців на їх полі з рахунком 6:1 і наблизились до виходу в плей-офф.
Тепер же "партенопеї" офіційно оформили прохід в 1/8 фіналу. Наполі повторно здолав чемпіона Нідерландів, вже на своєму полі з рахунком 4:2.
Ще до 16-ої хвилини господарі забили двічі. Спочатку мексиканець Лосано точно завершив красиву комбінацію неаполітанців.
Гол Лосано:
А згодом перевагу подвоїв Распадорі. Форвард збірної Італії відгукнувся на передачу Кварацхелії та вразив ближній кут воріт Аякса.
Як забив Распадорі:
Після перерви амстердамці відіграли один м'яч. Классен вдало головою замкнув подачу з фланга, заставши Мерета в розпачі.
Классен скорочує відрив:
Втім вже в середині другого тайму Наполі повернув собі впевнену перевагу. Осімхен заробив пенальті, який впевнено реалізував Кварацхелія. На рахунку грузина – гол+пас.
Кварацхелія реалізував пенальті:
Аякс спробував ще раз відігратись. В кінці матчу гості заробили пенальті, який реалізував Бергвейн. Втім Наполі таки зафіксував перемогу у два голи.
Відео голу Бергвейна:
На останній хвилині основного часу захист Аякса подарував м'яч Осімхену перед своїими воротами. Нігерієць спокійно поставив крапку у матчі.
Жирна крапка від Осімхена:
Таким чином Наполі став третьою командою після Реала та Манчестер Сіті, яка забезпечила собі плей-офф ЛЧ. З першого місця неаполітанців може посунути хіба що Ліверпуль, який відстає на шість балів і має гру в запасі.