Об этом 24 каналу стало известно из собственных источников в службах. В настоящее время российское агентство по популяризации спорта "2 Спорт 2" ведет активные переговоры с ФИФА.

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30 миллионов за трансляцию и при чем здесь Канделаки

Пока продолжаются переговоры с ФИФА, "2 Спорт 2" готовит соглашение с "Национальным спортивным телеканалом" России, директором по управлению которого является печально известная путинистка и пропагандистка Тина Канделаки.

Договор между "2 Спорт 2" и НСТ предусматривает продажу последнему прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу за 10,47 миллиона долларов. Кроме того, за трансляцию других событий ФИФА "2 Спорт 2" просит 44,66 тысячи долларов, а за архивы ЧМ – чуть более 10 тысяч долларов. За оплату той или иной категории канал Канделаки может получить права на трансляцию и пользование архивом ЧМ до 31 мая 2023 года.

Договор между "2 Спорт 2" и НСТ / Скриншоты 24 канала

Но самое интересное впереди, ведь права на трансляцию могут получить и другие федеральные каналы России. Между "2 Спорт 2" и 4 каналами подготовлен конфиденциальный документ, являющийся дополнением меморандума от 2019 года. Так называемое агентство по популяризации спорта планирует подписать договор о трансляции ЧМ-2022 с:

"Первым каналом";

ВГТРК;

"Газпром-медиа Холдинг";

"Национальной медиагруппой".

В документе, который обозначен как "строго конфиденциально", говорится о покупке у ФИФА агентством "2 Спорт 2" прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу за 30 миллионов долларов без учета НДС, по которым оплачены 23,5 миллиона, и, соответственно, распределяет этот пакет между федеральными телеканалами



Первая часть приложения к меморандуму / Скриншот 24 канала



Вторая часть дополнения к меморандуму / Скриншот 24 канала

Кроме того, в отдельном договоре между ФИФА и "2 Спорт 2" есть интересный пункт об оплате прав на трансляцию, ведь все необходимые платежи нужно было осуществить до 1 сентября 2022 года. В то же время, для российской стороны, в том числе и для канала Канделаки, "Национальный спортивный телеканал" предлагает исключение – произвести оплату в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения.

Переговоры с ФИФА продолжаются

Еще один интересный момент – переписка между руководителем службы вещания ФИФА Арно Ле Минтье и директором "2 Спорт 2" Андреем Стариковым. Из части переписки, полученной 24 каналом от источников, становится ясно, что переговоры о покупке прав на трансляцию продолжаются с 24 августа 2022 года и платеж за права на трансляцию должен осуществить именно НСТ, директором которого является Канделаки. Однако Стариков просит разрешить произвести оплату не в долларах, а в евро.

Письмо Старикова к Ле Минтье / Скриншот 24 канала

На это Арно Ле Минтье ответил, что ФИФА готовы продать права на трансляцию, но не "2 Спорт 2", а непосредственно "Национальному спортивному телеканалу", который будет осуществлять платеж. Конечная договоренность пока не достигнута.

Отметим, что 22-й Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Украины не прошла отбор и в плей-офф уступила сборной Уэльса. В то же время сборной России после начала полномасштабного вторжения засчитали автоматическое поражение от Польши, таким образом страна-агрессор также вылетела из квалификационного раунда.