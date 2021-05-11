Соль присоединился к чемпионству Динамо

Фран Соль признался, что Динамо своей игрой полностью заслужило это чемпионство. Футболист горд за успехи команды, которой принадлежит его контракт. Также испанец рад за болельщиков, которые так долго ждали золотых наград от своего любимого клуба.

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Это чемпионство тоже отчасти мое. Ведь чемпионская команда строилась не один сезон, а последние два года я был с командой. Но, конечно, моя роль намного меньше, чем тех футболистов, которые дали результат в этом сезоне,

– заявил Соль.

Довольно неожиданно услышать такие слова от испанца, который в этом сезоне за динамовцев отыграл всего три матча. Он дважды выходил в чемпионате и перед отлетом в аренду провел поединок за Суперкубок, в котором отметился голом, и Динамо праздновало победу.

Напомним! В матче 23 тура Динамо разгромило Ингулец и досрочно стало чемпионом Украины. Поединок завершился со счетом 5:0.

Также футболист признался, что счастлив в Тенерифе, где он получает достаточно игровой практики, которую не имел в столице Украины: "В этом вся разница. До травмы в Динамо я тоже стабильно играл и забивал, но когда получил повреждение, то практики почти не было. Для меня очевидно: чтобы много забивать, как минимум, нужно играть".