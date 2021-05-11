Соль долучився до чемпіонства Динамо

Фран Соль зізнався, що Динамо своєю грою повністю заслужило це чемпіонство. Футболіст гордий за успіхи команди, якій належить його контракт. Також іспанець радий за вболівальників, які так довго чекали золотих нагород від своєї улюбленої команди.

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Це чемпіонство теж частково моє. Адже чемпіонська команда будувалася не один сезон, а останні два роки я був з командою. Але, звичайно, моя роль набагато менша, ніж тих футболістів, які дали результат в цьому сезоні,

– заявив Соль.

Досить несподівано почути такі слова від іспанця, який у цьому сезоні за динамівців відіграв лише три матчі. Він двічі виходив у чемпіонаті та перед відльотом в оренду провів поєдинок за Суперкубок, у якому відзначився голом та Динамо святкувало перемогу.

Нагадаємо! У матчі 23 туру Динамо розгромило Інгулець та достроково стало чемпіоном України. Поєдинок завершився із рахунком 5:0.

Також футболіст зізнався, що щасливий у Тенеріфе, де він отримує достатньо ігрової практики, яку не мав у столиці України: "У цьому уся різниця. До травми у Динамо я теж стабільно грав і забивав, але коли отримав пошкодження, то практики майже не було. Для мене очевидно, щоб багато забивати, як мінімум, потрібно грати.