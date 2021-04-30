Уникальный рекорд

В первой встрече Манчестер Юнайтед почти гарантировал себе выход в финал Лиги Европы. "Красные дьяволы" забили в ворота Ромы 6 голов, пропустив лишь дважды.

Как это было Манчестер Юнайтед разгромил Рому в первом полуфинале Лиги Европы: видео

Два мяча из шести забил уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Футболист забил второй и третий голы своей команды. Также он оформил два ассиста. Сделал он это в свои 34 года и 74 дня. Нападающий стал одним из старейших игроков Манчестер Юнайтед, которые отмечались дублем в полуфинальном поединке еврокубков.

В активе Кавани уже 12 голов в 32 матчах, в еврокубках этого сезона уругваец забил 3 мяча. Свою статистику нападающий может улучшить уже в ответном матче, который состоится 6 мая.

Оставил за спиной Месси и Левандовского

Эти два результативных выстрела во владения итальянцев позволили Кавани стать самым возрастным игроком еврокубков, сумевшим набрать "2 + 2". Футболисту удалось превзойти показатели польского нападающего Баварии Роберта Левандовского (31 год и 353 дня) и Лионеля Месси из Барселоны (31 год и 262 дня).