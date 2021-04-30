Унікальний рекорд

У першій зустрічі Манчестер Юнайтед майже гарантував собі вихід у фінал Ліги Європи. "Червоні дияволи" наколотили у ворота Роми 6 голів, пропустивши лише двічі.

Як це було Манчестер Юнайтед розгромив Рому у першому півфіналі Ліги Європи: відео

Два м'ячі з шести забив уругвайський нападник Едінсон Кавані. Футболіст забив другий та третій голи своєї команди. Також він оформив два асисти. Зробив він це у свої 34 роки та 74 дні. Нападник став одним із найстаріших гравців Манчестер Юнайтед, які відзначались дублем у півфінальному поєдинку єврокубків.

У доробку Кавані вже 12 голів у 32 матчах, у єврокубках цього сезону уругваєць забив 3 м'ячі. Свою статистику нападник може покращити вже у матчі-відповіді, який відбудеться 6 травня.

Залишив за спиною Мессі та Левандовського

Ці два результативні постріли у володіння італійців дозволили Кавані стати найбільш віковим гравцем єврокубків, який зумів набрати "2+2". Футболісту вдалось перевершити показники польського нападника Баварії Роберта Левандовського (31 рік і 353 дні) та Ліонеля Мессі з Барселони (31 рік і 262 дні).