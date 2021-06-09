У Франции проблемы

Сборная Франции 8 июня сыграла против Болгарии в последнем контрольном спарринге перед Евро-2020. Уже в первом тайме Карим Бензема покинул футбольное поле из-за травмы.

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На 41-й минуте француз был заменен на Оливье Жиру. По информации французской прессы, у Бензема проблемы с бедром. Форвард рискует пропустить Евро-2020.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уверен, что нападающий сыграет на чемпионате Европы: "У нас есть высококвалифицированный медицинский персонал. Врачи будут делать то, что нужно. Не собираемся ли каждый день спрашивать у себя: "Как он, как он?" С каждым днем будет лучше. Сейчас нет особых проблем. Есть непредсказуемость, но я не вижу ничего драматического".

К слову, французская сборная победила Болгарию со счетом 3:0. Голами отметились Гризманн и дубль в активе Оливье Жиру.