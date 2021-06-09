У Франції проблеми
Збірна Франції 8 червня зіграла проти Болгарії в останньому контрольному спарингу перед Євро-2020. Вже у першому таймі Карім Бензема покинув футбольне поле через травму.
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На 41-й хвилині француз був замінений на Олів'є Жиру. За інформацією французької преси, у Бензема проблеми зі стегном. Форвард ризикує пропустити Євро-2020.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам впевнений, що нападник зіграє на чемпіонаті Європи: "У нас є висококваліфікований медичний персонал. Лікарі будуть робити те, що потрібно. Чи не збираємося кожен день питати у себе: "Як він, як він?" З кожним днем буде краще. Зараз немає особливих проблем. Є непередбачуваність, але я не бачу нічого драматичного".
До слова, французька збірна перемогла Болгарію з рахунком 3:0. Голами відзначились Антуан Грізманн та дубль в активі Олів'є Жиру.
- Бензема не грав за збірну цілих 6 років. У 2015 році його відсторонили після конфлікту з партнером по команді Матьє Вальбуена.
- Карім потрапив у скандал, пов'язаний із шантажем Вальбуена. Його підозрювали у тому, що він, разом із трьома зловмисниками вимагав у Вальбуена 150 тисяч євро. Бензема відсторонили від виступів за збірну Франції.
- На Євро збірна Франції зіграє проти Німеччини, Угорщини та Португалії.