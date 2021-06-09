Безумный гол нападающего

Французская сборная победой завершила свою подготовку в Париже. Первыми в матче против Болгарии забили хозяева. На 29-й минуте нули на табло размочил нападающий французов Антуан Гризманн.

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Форвард в бешеном стиле отличился голом. Антуан пробил удар в падении через себя из пределов штрафной, мяч на пути к воротам соперника задел кого-то из футболистов и залетел во владения Болгарии.

На этом французы не остановились. В конце встречи Оливье Жиру взялся за дело и оформил дубль. В итоге – 3:0 в пользу Франции. Команда Дидье Дешама на прекрасной ноте подошла к чемпионату Европы.

На Евро-2020 французы сыграют против Германии, Венгрии и Португалии. Эта группа является одной из сильнейших на чемпионате Европы.

Свой первый матч сборная сыграет против Германии (16 июня).

Видео гола Гризманна