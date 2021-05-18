Возвращение инициировал Дешам
По информации Le Parisien, 33-летний игрок будет включен в заявку из 26 игроков на Евро-2020.
К слову Звезда сборной Германии официально пропустит Евро-2020
Сообщается, что возвращение Бензема в сборную Франции инициатива главного тренера Дидье Дешам.
Он уверен, что включение Карима в состав команды на Евро – своевременное решение и поможет со спортивной точки зрения.
- В сезоне 2020/2021 Бензема сыграл за Реал 45 матчей. В его активе 29 голов и 8 ассистов.
Почему Бензема не играл за сборную Франции
- Бензема не играл за сборную 6 лет. В 2015 году его отстранили после конфликта с Матье Вальбуэна.
- Карим попал в скандал, связанный с шантажом Вальбуэна. Его подозревали в том, что он, вместе с тремя злоумышленниками требовал у Вальбуэна 150 тысяч евро.
- Бензема отстранили от выступлений за сборную Франции. По решению федерации футбола он пропустил домашний для Франции чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира-2018.