Возвращение инициировал Дешам

По информации Le Parisien, 33-летний игрок будет включен в заявку из 26 игроков на Евро-2020.

К слову Звезда сборной Германии официально пропустит Евро-2020

Сообщается, что возвращение Бензема в сборную Франции инициатива главного тренера Дидье Дешам.

Он уверен, что включение Карима в состав команды на Евро – своевременное решение и поможет со спортивной точки зрения.

  • В сезоне 2020/2021 Бензема сыграл за Реал 45 матчей. В его активе 29 голов и 8 ассистов.

Почему Бензема не играл за сборную Франции

  • Бензема не играл за сборную 6 лет. В 2015 году его отстранили после конфликта с Матье Вальбуэна.
  • Карим попал в скандал, связанный с шантажом Вальбуэна. Его подозревали в том, что он, вместе с тремя злоумышленниками требовал у Вальбуэна 150 тысяч евро.
  • Бензема отстранили от выступлений за сборную Франции. По решению федерации футбола он пропустил домашний для Франции чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира-2018.