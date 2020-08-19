Футболисты "Динамо" 17 августа сдали тесты на наличие COVID-19. Через два дня стали известны результаты плановых ПЦР-тестов, которые подтвердили, что все футболисты здоровы.

Русин и Вантух – здоровы

Медицинский штаб "Динамо" сообщил, что тесты всех игроков, включая Назария Русина и Романа Вантуха, тренерского штаба и персонала дали отрицательный результат.

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Русину и Вантуху, у которых две недели назад был обнаружен коронавирус, нужно сдать контрольные тесты. Назарий и Роман пройдут повторное тестирование 21 августа.

В случае отрицательных результатов они вернутся в общую группу.

Важно! В Украине футболисты УПЛ, в соответствии с действующим медицинским протоколом, должны проходить ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней.

Первый официальный матч "Динамо"

Первый официальный матч в сезоне "Динамо" проведет уже в пятницу, 21 августа. В рамках 1-го тура УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком".

Игра состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00.

25-го августа "Динамо" предстоит матч за Суперкубок Украины против "Шахтера". Игра впервые пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".