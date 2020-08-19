Футболісти "Динамо" 17 серпня здали тести на наявність COVID-19. Через два дні стали відомі результати планових ПЛР-тестів, які підтвердили, що всі футболісти здорові.

Русин і Вантух – здорові

Медичний штаб "Динамо" повідомив, що тести всіх гравців, включаючи Назарія Русина і Романа Вантуха, тренерського штабу і персоналу дали негативний результат.

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Русину та Вантуху, у яких два тижні тому був виявлений коронавірус, потрібно скласти контрольні тести. Назарій та Роман пройдуть повторне тестування 21-го серпня.

У разі негативних результатів вони повернуться у загальну групу.

Важливо! В Україні футболісти УПЛ, відповідно до чинного медичного протоколу, повинні проходити ПЛР-тести на наявність COVID-19 кожні 14 днів.

Перший офіційний матч "Динамо"

Перший офіційний матч у сезоні "Динамо" проведе вже в п'ятницю, 21-го серпня. У рамках 1-го туру УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".

Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок о 17:00.

25-го серпня "Динамо" очікує матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Гра вперше пройде у Києві на НСК "Олімпійський".