Нападник "Динамо" Русин здав повторний тест на COVID-19: результат
Футболісти "Динамо" 17 серпня здали тести на наявність COVID-19. Через два дні стали відомі результати планових ПЛР-тестів, які підтвердили, що всі футболісти здорові.
Русин і Вантух – здорові
Медичний штаб "Динамо" повідомив, що тести всіх гравців, включаючи Назарія Русина і Романа Вантуха, тренерського штабу і персоналу дали негативний результат.
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Русину та Вантуху, у яких два тижні тому був виявлений коронавірус, потрібно скласти контрольні тести. Назарій та Роман пройдуть повторне тестування 21-го серпня.
У разі негативних результатів вони повернуться у загальну групу.
Перший офіційний матч "Динамо"
Перший офіційний матч у сезоні "Динамо" проведе вже в п'ятницю, 21-го серпня. У рамках 1-го туру УПЛ кияни зіграють з "Олімпіком".
Гра відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок о 17:00.
25-го серпня "Динамо" очікує матч за Суперкубок України проти "Шахтаря". Гра вперше пройде у Києві на НСК "Олімпійський".