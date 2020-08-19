"Динамо" объявило заявку на новый сезон
"Динамо" подало заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). В заявку команды на сезон 2020/2021 попал 71 футболист.
О заявке на сезон 2020/2021 "Динамо" сообщило 19 августа на своем официальном сайте.
Примечательно Традиционные цвета: "Динамо" вскоре презентует новую форму на следующий сезон
Киянил отметили, что в любой момент, даже после начала сезона, игроки могут быть дозаявлены.
Заявка "Динамо"
Вратари
- Георгий Бущан
- Денис Бойко
- Владислав Кучерук *
- Руслан Нещерет *
- Денис Игнатенко *
- Богдан Исаченко *
- Валентин Моргун *
- Иларион Тугай *
- Артем Фастов *
Защитники
- Денис Попов *
- Артем Шабанов
- Виталий Миколенко *
- Александр Тимчик
- Никита Бурда
- Томаш Кендзера
- Богдан Билошевский *
- Илья Забарный *
- Александр Сирота *
- Кристиан Биловар *
- Антон Боль *
- Константин Вивчаренко *
- Максим Дячук *
- Денис Кузык *
- Данил Мащенко
- Евгений Опанасенко *
- Данил Скорко *
- Даниил Хондак *
Полузащитники
- Сергей Сидорчук
- Беньямин Вербич
- Владимир Шепелев
- Николай Шапаренко
- Карлос де Пена
- Виктор Цыганков
- Богдан Леднев
- Александр Андриевский
- Александр Караваев
- Жерсон Родригес
- Виталий Буяльский
- Миккель Дуелунд
- Сергей Булеца *
- Виктор Близниченко *
- Роман Бодня *
- Владимир Бражко *
- Артур Ващишин *
- Владислав Велетень *
- Назар Волошин *
- Викентий Волошин *
- Дилан Вуанту *
- Дмитрий Ефименко *
- Жозе Мартин Рибейру *
- Никита Исадченко *
- Вадим Мащенко *
- Николай Михайленко *
- Ярослав Надольский *
- Илья Скрипник *
- Юрий Тлумак *
- Артем Хацкевич *
- Антон Царенко *
- Артем Шулянський *
- Александр Яцык *
Форварды
- Фран Соль
- Георгий Цитаишвили *
- Назарий Русин
- Евгений Исаенко *
- Ибрагим Каргбо *
- Владислав Супряга *
- Владислав Ванат *
- Игорь Горбач *
- Навин Малыш *
- Кирилл Попов *
- Даниил Сухоручко *
Звездочкой (*) отмечены футболисты, которые попали в список Б.
Когда "Динамо" стартует в сезоне
Первый официальный матч в сезоне "Динамо" проведет уже в пятницу, 21 августа. В рамках 1-го тура УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком".
25-го августа "Динамо" предстоит матч за Суперкубок Украины против "Шахтера". Игра впервые пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".