"Динамо" подало заявку на новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). В заявку команды на сезон 2020/2021 попал 71 футболист.

О заявке на сезон 2020/2021 "Динамо" сообщило 19 августа на своем официальном сайте.

Примечательно Традиционные цвета: "Динамо" вскоре презентует новую форму на следующий сезон

Киянил отметили, что в любой момент, даже после начала сезона, игроки могут быть дозаявлены.

Заявка "Динамо"

Вратари

Георгий Бущан

Денис Бойко

Владислав Кучерук *

Руслан Нещерет *

Денис Игнатенко *

Богдан Исаченко *

Валентин Моргун *

Иларион Тугай *

Артем Фастов *

Защитники

Денис Попов *

Артем Шабанов

Виталий Миколенко *

Александр Тимчик

Никита Бурда

Томаш Кендзера

Богдан Билошевский *

Илья Забарный *

Александр Сирота *

Кристиан Биловар *

Антон Боль *

Константин Вивчаренко *

Максим Дячук *

Денис Кузык *

Данил Мащенко

Евгений Опанасенко *

Данил Скорко *

Даниил Хондак *

Полузащитники

Сергей Сидорчук

Беньямин Вербич

Владимир Шепелев

Николай Шапаренко

Карлос де Пена

Виктор Цыганков

Богдан Леднев

Александр Андриевский

Александр Караваев

Жерсон Родригес

Виталий Буяльский

Миккель Дуелунд

Сергей Булеца *

Виктор Близниченко *

Роман Бодня *

Владимир Бражко *

Артур Ващишин *

Владислав Велетень *

Назар Волошин *

Викентий Волошин *

Дилан Вуанту *

Дмитрий Ефименко *

Жозе Мартин Рибейру *

Никита Исадченко *

Вадим Мащенко *

Николай Михайленко *

Ярослав Надольский *

Илья Скрипник *

Юрий Тлумак *

Артем Хацкевич *

Антон Царенко *

Артем Шулянський *

Александр Яцык *

Форварды

Фран Соль

Георгий Цитаишвили *

Назарий Русин

Евгений Исаенко *

Ибрагим Каргбо *

Владислав Супряга *

Владислав Ванат *

Игорь Горбач *

Навин Малыш *

Кирилл Попов *

Даниил Сухоручко *

Звездочкой (*) отмечены футболисты, которые попали в список Б.

Когда "Динамо" стартует в сезоне

Первый официальный матч в сезоне "Динамо" проведет уже в пятницу, 21 августа. В рамках 1-го тура УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком".

25-го августа "Динамо" предстоит матч за Суперкубок Украины против "Шахтера". Игра впервые пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".