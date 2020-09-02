Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес сыграл в спарринге сборной Люксембурга. И получил повреждения в этом матче.

Сборная Люксембурга готовится к матчам Лиги наций. 5 сентября команда сыграет против Азербайджана, а 9 сентября проведет матч против Черногории.

В рамках подготовки к этим матчам сборная Люксембурга 1 сентября провела спарринг против немецкого клуба "Саарбрюккен". Жерсон Родригес вышел в стартовом составе, однако был заменен еще до перерыва. Причиной стало повреждение, которое получил игрок. Об этом сообщили в киевском "Динамо".

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Сам матч закончился вничью 0:0.

Отметим, что именно Жерсона Родригеса болельщики "Динамо" назвали лучшим игроком команды в августе 2020 года. Нападающий забил гол в ворота "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.

Смотрите видео гола Родригеса в ворота "Шахтера"