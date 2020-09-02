Форвард київського "Динамо" Жерсон Родрігес зіграв у спарингу збірної Люксембургу. І отримав ушкодження в цьому матчі.

Збірна Люксембургу готується до матчів Ліги націй. 5 вересня команда зіграє проти Азербайджану, а 9 вересня проведе матч проти Чорногорії.

В рамках підготовки до цих матчів збірна Люксембургу 1 вересня провела спаринг проти німецького клубу "Саарбрюкен". Жерсон Родрігес вийшов у стартовому складі, однак був замінений ще до перерви. Причиною стало ушкодження, якого зазнав гравець. Про це повідомили у київському "Динамо".

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Сам матч закінчився внічию 0:0.

Відзначимо, що саме Жерсона Родрігеса вболівальники "Динамо" назвали найкращим гравцем команди в серпні 2020 року. Нападник забив гол у ворота "Шахтаря" у матчі за Суперкубок України.

Дивіться відео голу Родрігеса у ворота "Шахтаря"