Более трех тысяч болельщиков "Динамо" выбрали лучшего игрока киевского клуба в августе. Со значительным преимуществом победил Жерсон Родригес.

За люксембургского нападающего Жерсона Родригеса отдали свои голоса 60% участников голосования, говорится в сообщении "Динамо".

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Вторым в голосовании стал Карлос де Пена, набравший 20% голосов.

В борьбе за третье место Сергей Сидорчук опередил Виталия Буяльского, набрав на один процент больше, чем его партнер по команде – восемь против семи.

Замкнул первую пятерку Владислав Супряга с 5% голосов болельщиков.

Отметим, что в августе "Динамо" провело два матча – в УПЛ разгромило "Олимпик" 4:1, а в матче за Суперкубок обыграло "Шахтер" 3:1. В первом матче отличились Буяльский, Супряга и Цыганков (еще один гол Завийский забил в собственные ворота).

Видеообзор матча "Олимпик" – "Динамо"

В ворота "Шахтера" забивали де Пена, Родригес и Соль.

Видеообзор матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Отметим, что Жерсон Родригес летом вернулся в Динамо после аренды в турецком "Анкарагюджу". При этом еще летом клуб хотел продлить аренду нападающего, но отказался от этой идеи после драки Родригеса с капитаном команды Анте Кулушичем.