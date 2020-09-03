Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о своих футбольных мечтах. Форвард назвал своим любимым клубом миланский "Интер", в котором Каргбо мечтает оказаться.

Ибрагим Каргбо, которого "Динамо" отдало в аренду в "Олимпик", заявил, что имеет большие амбиции. Футболист в интервью "Олимпику" сказал, что хочет оставить след в футболе.

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"У меня большие амбиции. Я верю, что был рожден для того, чтобы стать важной фигурой в мире футбола. Я хочу, чтобы имя Ибрагима Каргбо стало известным во всем мире. Это моя мечта. Я хочу быть одним из лучших", – сказал футболист.

Каргбо хочет играть в Италии

20-летний нападающий назвал своим любимым игроком Ромелу Лукаку из "Интера". Ибрагим мечтает надеть футболку миланского клуба.

Мне нравится Италия. А поскольку моим футбольным идолом является Ромелу Лукаку, то любимой командой – "Интер". Однажды я надену футболку этой команды. Но нужно двигаться к своей цели постепенно, шаг за шагом. Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы стать основным футболистом "Олимпика",

– отметил Каргбо.

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Что известно о Каргбо

Ибрагим стал футболистом "Динамо" зимой 2020 года. Он перебрался в "Динамо" как свободный агент.

В сезоне 2019/2020 Ибрагим сыграл за "Динамо" в трех матчах. Всего бельгиец провел на поле 80 минут и не отметился результативными действиями.

Летом киевляне отдали Ибрагима в аренду в "Олимпик".