Бельгійський нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо розповів про свої футбольні мрії. Форвард назвав своїм улюбленим клубом міланський "Інтер", в якому Каргбо мріє опинитися.

Ібрагім Каргбо, якого "Динамо" віддало в оренду в "Олімпік", заявив, що має великі амбіції. Футболіст в інтерв'ю "Олімпіку" сказав, що хоче залишити слід у футболі.

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"У мене великі амбіції. Я вірю, що був народжений для того, щоб стати важливою фігурою у світі футболку. Я хочу, щоб ім'я Ібрагіма Каргбо стало відомим у всьому світі. Це моя мрія. Я хочу бути одним з кращих", – сказав футболіст.

Каргбо хоче грати в Італії

20-річний нападник назвав своїм улюбленим гравцем Ромелу Лукаку з "Інтера". Ібрагім мріє одягнути футболу міланського клубу.

Мені подобається Італія. А оскільки моїм футбольним ідолом є Ромелу Лукаку, то улюбленою командою – "Інтер". Одного разу я одягну футболку цієї команди. Але потрібно рухатися до своєї мети поступово, крок за кроком. Зараз я повністю сконцентрований на тому, щоб стати основним футболістом "Олімпіка",

– зазначив Каргбо.

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Що відомо про Каргбо

Ібрагім став футболістом "Динамо" взимку 2020 року. Він перебрався у "Динамо" як вільний агент.

У сезоні 2019/2020 Ібрагім зіграв за "Динамо" у трьох матчах. Всього бельгієць провів на полі 80 хвилин і не відзначився результативними діями.

Влітку кияни віддали Ібрагіма в оренду в "Олімпік".