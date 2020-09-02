Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун продолжит карьеру в солигорском "Шахтере".

Футболист перешел в белорусский клуб на постоянной основе, подписав с "Шахтером" контракт до конца 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт солигорского клуба.

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Что известно о карьере Корзуна

Корзун является воспитанником минского "Динамо". В состав киевлян Никита вошел в феврале 2016 года. Белорус не смог закрепиться в киевском "Динамо", поэтому часто играл на правах аренды, в частности за "Динамо" (М) и "Аль-Фатех".

Прошлый сезон 25-летний защитник провел в португальском "Вилафранкенше" в аренде. Всего за "Динамо" он успел сыграть 30 матчей, но результативными действиями не отличался.

Корзун является игроком сборной Беларуси, за которую провел 16 поединков.