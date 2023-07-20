Игрок Сельты был осужден за события, произошедшие в 2017 году. Весной 2022-го было принято решение лишить футболиста свободы за изнасилование на 4 года, однако Санти Мина тогда подал апелляцию.

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Аргументы защиты не сработали

Апелляционный отдел Палаты по гражданским и уголовным делам Верховного суда Андалусии рассмотрел ее и принял решение оставить приговор игроку в силе. Апелляция Санти, основанная на несоответствии показаний от потерпевшей, была отклонена на том основании, что противоречия не имеют отношения к делу.

Защита также апеллировала к тому, что мотивы потерпевшей имели надуманный характер и что она требовала финансовое вознаграждение от суда – в первом случае потерпевшая не требовала возмещения ущерба.

Единственное, чего удалось добиться стороне Санти Мины – это сумма, которую футболист должен заплатить жертве в качестве компенсации. Испанец возместит девушке 25 вместо 50 тысяч евро. Футболист может обратиться еще в Верховный суд Испании, чтобы рассмотреть там его дело.

Отметим. Сезон-2022/2023 нападающий отыграл в аренде за Аль-Шабаб, где забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах.

Ранее сообщалось, что Сельта не хочет, чтобы по возвращении игрок тренировался с командой. Поэтому ему было предложено расторгнуть контракт или уйти в еще одну аренду, но футболист отказался. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Что известно о футболисте

Является воспитанником Сельты. В 2015 году перешел в Валенсию за 10 миллионов евро и отыграл за нее 4 сезона. В 2019 году вернулся в родной клуб. Всего на счету футболиста более 300 матчей в Ла Лиге, в которых он забил 63 гола. В сезоне-2018/2019 стал победителем Кубка Испании.