Гравець Сельти був засуджений за події, які сталися у 2017 році. Навесні 2022-го було прийнято рішення позбавити футболіста волі за зґвалтування на 4 роки, проте Санті Міна тоді подав апеляцію.

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Аргументи захисту не спрацювали

Апеляційний відділ Палати у цивільних та кримінальних справах Верховного суду Андалусії розглянув її та ухвалив рішення залишити чинним вирок гравця. Апеляція Санті, заснована на невідповідності свідчень від потерпілої, була відхилена на тій підставі, що протиріччя не мають відношення до справи.

Захист також апелював до того, що мотиви потерпілої мали надуманий характер і що вона вимагала фінансову винагороду від суду – у першому випадку потерпіла не вимагала відшкодування збитків.

Єдине, чого вдалося домогтися стороні Санті Міни – це сума, яку футболіст повинен заплатити жертві, як компенсацію. Іспанець відшкодує дівчині 25 замість 50 тисяч євро. Футболіст може звернутися ще до Верховного суду Іспанії, щоб там розглянули його справу.

Зазначимо. Сезон-2022/2023 нападник відіграв в оренді за Аль-Шабаб, де забив 7 голів та віддав 5 асистів у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Сельта не хоче, щоб після повернення гравець тренувався з командою. Тому йому було запропоновано розірвати контракт або піти в ще одну оренду, але футболіст відмовився. Його контракт розрахований до 30 червня 2024 року..

Що відомо про футболіста

Є вихованцем Сельти. У 2015 році перейшов до Валенсії за 10 мільйонів євро й відіграв за неї 4 сезони. У 2019 році повернувся у рідний клуб. Всього на рахунку футболіста понад 300 матчів у Ла Лізі, у яких він забив 63 голи. У сезоні-2018/2019 став переможцем Кубка Іспанії.