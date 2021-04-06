Вторая ракетка мира Осака не приедет в Украину на матчи Кубка Билли Джин Кинг
Ассоциация тенниса Японии назвала состав команды на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины. Сборная Японии будет играть без своего лидера.
Источник:jta-tennis.or.jp
Вторая ракетка мира Наоми Осака пропустит противостояние с украинской командой. Следовательно, 169 ракетка мира Юки Наито лучшая японская теннисистка, которая будет противостоять сборной Украины.
К теме Свитолина сдержала обещание: Украина назвала мощный состав на матч с Японией
Состав сборной Японии
- Юки Наито (№169 WTA)
- Тихиро Мурамацу (№225 WTA)
- Сихо Акита (№394 WTA)
- Химари Сато (№785 WTA)
Сборная Украины назвала состав. Участие в матчах примет лидер украинской команды Элина Свитолина. В то же время не поможет Украине Леся Цуренко.
Поделиться новостью