Ассоциация тенниса Японии назвала состав команды на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины. Сборная Японии будет играть без своего лидера.

Вторая ракетка мира Наоми Осака пропустит противостояние с украинской командой. Следовательно, 169 ракетка мира Юки Наито лучшая японская теннисистка, которая будет противостоять сборной Украины.

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Состав сборной Японии

Юки Наито (№169 WTA)

Тихиро Мурамацу (№225 WTA)

Сихо Акита (№394 WTA)

Химари Сато (№785 WTA)



​Сборная Украины назвала состав. Участие в матчах примет лидер украинской команды Элина Свитолина. В то же время не поможет Украине Леся Цуренко.

Матч Украина – Япония состоится на грунтовых кортах в Черноморске 16 и 17 апреля.