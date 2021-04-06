Асоціація тенісу Японії назвала склад команди на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України. Збірна Японії протистоятиме Україні без своєї лідерки.

Друга ракетка світу Наомі Осака пропустить протистояння з українською командою. Відтак, 169 ракетка світу Юкі Наіто найкраща японська тенісистка, яка протистоятиме збірній України. До теми Світоліна дотримала обіцянку: Україна назвала потужний склад на матч з Японією Склад збірної Японії Юкі Наіто (№169 WTA)

Тіхіро Мурамацу (№225 WTA)

Сіхо Акіта (№394 WTA)

Хімарі Сато (№785 WTA) Збірна України також назвала склад. Участь у матчах візьме лідерка української команди Еліна Світоліна. Водночас не допоможе Україні Леся Цуренко. Матч Україна – Японія відбудеться на ґрунтових кортах в Чорноморську 16 і 17 квітня.