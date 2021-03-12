Нам показали наш уровень, – звезда Динамо назвал две причины поражения Вильярреалу
Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал поражение от испанского Вильярреала (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Источник:ФК Динамо
Голеадор Динамо считает, что киевляне проиграли из-за нереализованных моментов.
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"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выиграешь, а если допускаешь ошибки, то проиграешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", – сказал Цыганков.
Динамо – Вильрреал: коротко о матче
- Поединок в Киеве завершился сухим поражением Динамо 0:2.
- Вильярреал открыл счет в игре в середине первого тайма. После навеса с углового Алькасер нанес острый удар, однако Шапаренко выбил с линии ворот.
- Но атака "желтой субмарины" нашла продолжение. Морено получил передачу в штрафной киевлян и прострелил на Торреса. Тот переправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.
- После перерыва гол в Динамо пришел снова с левого фланга. Педраса выполнил навес и Морено нанес удар головой, с которым Бушан справился. Но первым на добивании был Альбиоль. Ветеран испанского футбола переправил мяч в сетку.
- Ответный Матч в Испании состоится через неделю – 18 марта, начало в 22:00.
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