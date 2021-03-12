Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков прокомментировал поражение от испанского Вильярреала (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Голеадор Динамо считает, что киевляне проиграли из-за нереализованных моментов.

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"Футбол и состоит из того, что если ты используешь свои моменты, то выиграешь, а если допускаешь ошибки, то проиграешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", – сказал Цыганков.

Динамо – Вильрреал: коротко о матче