Как Динамо пропустило гол от Вильярреала в Лиге Европы: видео
Киевское Динамо пропустило гол от Вильярреала еще в первом тайме. На 30-й минуте отличился Пау Торрес.
Источник:24 канал
Вильярреал получил право на угловой. После навеса от Парехо Пако Алькасер пытался пробить в прыжке пяткой. И таки нанес удар. Но мяч почти с линии ворот выбил Шапаренко.
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Но на этом атака гостей не закончилась. Мяч отлетел к Чуквезе, который головой сбросил его вперед на Морено. Нападающий сумел избежать офсайда и прострелил вдоль линии ворот. И уже Пау Торрес в падении таки сумел дотянуться до мяча и отправить его в пустые ворота.
Видео гола Вильярреала в ворота Динамо
Именно при счете 0:1 на табло команды ушли на перерыв.
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