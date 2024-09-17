С первых дней войны многие украинские спортсмены стали на защиту Родины. Среди добровольцев был экс-хавбек "сине-желтых" Роман Максимюк.
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Максимюк: Не хочу иметь ничего общего с россиянами
В интервью Чемпиону Роман Максимюк рассказал, как 24 февраля 2022 года кардинально изменило его жизнь. Бывший футболист сначала присоединился к волонтерскому движению. Он играл за ветеранов в благотворительных матчах. Вместе с коллегами Роман собирал деньги на авто для подразделений. В конце концов Максимюк принял решение присоединиться в ряды ВСУ.
Осенью 2022 года добровольно пошел защищать Родину. Попал в мобильную огневую группу. Наша задача – заступить на дежурство, занять позиции и уничтожать вражеские воздушные цели. Сначала был в Луцке, сейчас находимся на Харьковском направлении. Здесь очень трудно. Но верю в нашу победу. Потому, что у нас нет другого выбора. Если мы проиграем, Украина как государство перестанет существовать. Нас уничтожат как нацию,
– рассказал Максимюк.
Самый яркий этап карьеры Роман провел в санкт-петербургском Зените, с которым в 1999 году стал обладателем Кубка России. Однако война в корне изменила отношение Максимюка к россиянам.
Полномасштабное вторжение кардинально изменило мое сознание. Не хочу иметь ничего общего с россиянами. Не хочу, чтобы мои дети и внуки имели с ними что-то общее. Месседж, что россияне – угроза нашему существованию, мы должны передавать из поколения в поколение,
– отметил Максимюк.
Карьера Романа Максимюка
- Свой футбольный путь Максимюк начал на родной Ивано-Франковщине. В 17 лет дебютировал за взрослую команду Прикарпатья.
- Также защищал цвета чертковского Кристалла, киевского ЦСКА, Тысменицу, Бескид.
- В 1998 году Максимюка стал игроком российского Зенита. Там он быстро стал одним из лидеров команды.
- В 2000 году его лично пригласил в Динамо Валерий Лобановский. Однако в столичном гранде Роман не сумел завоевать стабильное место в основе.
- Впоследствии играл за Днепр, с которым дважды добывал "бронзу" чемпионата Украины, Волынь, Черноморец. Два года провел в чемпионате Казахстана, защищая цвета местных клубов.
- В составе сборной Украины Роман Максимюк сыграл 5 поединков.