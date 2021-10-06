Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную, – Худжамов о решении Петракова
Источник:FanDay
Наставник сборной Украины Александр Петраков решил не вызывать Руслана Малиновского в команду. Решение тренера прокомментировал бывший вратарь Шахтера Рустам Худжамов.
Худжамов: Малиновский один из лучших игроков Серии А
Худжамов сомневается, что Малиновский не подходит сборной Украины по игровым качествам. Именно это одна из версий, почему Руслан не попал в заявку команды и не выходил в основном составе в предыдущих матчах сборной.
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Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он – один из лучших игроков Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам,
– сказал Худжамов.
Он назвал смелым решение Петракова отказаться от услуг Малиновского. Вместе с тем по словам Худжамова, только результаты сборной покажут, "мудрый" ли поступок Петракова.
"Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию – это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной", – резюмировал Худжамов.
Что известно о ситуации Малиновского
- Сборная Украины в сентябре провела 3 матча с новым наставником Александром Петраковым. Малиновский в поединках против Казахстана (2:2) и Франции (1:1) выходил на замену.
- После игры с французами Петраков заявил, что Малиновский обиделся за то, что не попал в основной состав. По словам тренера, он извинился перед Малиновским перед всей командой.
- Впоследствии сборная Украины провела спарринг с Чехией. Малиновский попросил Петракова отпустить его в Аталанту. Таким образом, Руслан пропустил игру.
- Малиновский длительное время воздерживался от комментариев. И все же футболист опубликовал сообщение в инстаграме, в котором заявил, что ему не нужны извинения.