Надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную, – Худжамов о решении Петракова

Наставник сборной Украины Александр Петраков решил не вызывать Руслана Малиновского в команду. Решение тренера прокомментировал бывший вратарь Шахтера Рустам Худжамов.

Худжамов: Малиновский один из лучших игроков Серии А

Худжамов сомневается, что Малиновский не подходит сборной Украины по игровым качествам. Именно это одна из версий, почему Руслан не попал в заявку команды и не выходил в основном составе в предыдущих матчах сборной.

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Я бы не сказал, что Руслан не подходит по чисто игровым моментам. Он – один из лучших игроков Серии А. И это по версии очень въедливых итальянских журналистов. Думаю, надо быть самоубийцей, чтобы не вызывать Малиновского в сборную именно по игровым качествам,

– сказал Худжамов.

Он назвал смелым решение Петракова отказаться от услуг Малиновского. Вместе с тем по словам Худжамова, только результаты сборной покажут, "мудрый" ли поступок Петракова.

"Петраков понимал и понимает всю степень ответственности и последствий за это решение. Он сознательно на это пошел. Гнуть свою линию – это мужественный поступок. Но насколько это мудрый поступок, мы узнаем после ближайших матчей сборной", – резюмировал Худжамов.

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