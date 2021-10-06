Худжамов: Маліновський один з кращих гравців Серії А

Худжамов сумнівається, що Маліновський не підходить збірній України за ігровими якостями. Саме це одна з версій, чому Руслан не потрапив у заявку команди та не виходив в основному складі у попередніх матчах збірної.

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Я б не сказав, що Руслан не підходить по чисто ігрових моментах. Він – один з кращих гравців Серії А. І це за версією дуже в'їдливих італійських журналістів. Думаю, треба бути самогубцем, щоб не викликати Маліновського у збірну саме за ігровими якостями,

– сказав Худжамов.

Він назвав сміливим рішення Петракова відмовитися від послуг Маліновського. Разом з тим, за словами Худжамова, тільки результати збірної покажуть, чи вчинок Петракова – "мудрий".

"Петраков розумів і розуміє всю ступінь відповідальності й наслідків за це рішення. Він свідомо на це пішов. Гнути свою лінію – це мужній вчинок. Але наскільки це мудрий вчинок, ми дізнаємося після найближчих матчів збірної", – резюмував Худжамов.

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