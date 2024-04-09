Неудовлетворительные результаты мужской сборной Украины в сезоне 2023/24 привели к изменениям на тренерском мостике. Вместо словацкого специалиста Юрая Санитры, который в конце марта покинул пост, команду возглавит Надежда Белова.

Читайте также Пидручный будет готовиться к новому сезону отдельно от сборной Украины: известна причина

Кто будет тренировать сборную Украины по биатлону

Интересно, что старшим тренером женской сборной Украины остался Николай Зоц. Все старшие тренеры команд были утверждены во вторник, 9 апреля, во время заседания президиума Федерации биатлона Украины.

Тренерский штаб сборной Украины на сезон 2024/25

Женская команда: Николай Зоц (старший тренер), Сергей Зоц, Олег Меркушин, Алексей Петренко, Роман Лейбюк

Мужская команда: Надежда Белова (старший тренер), Алексей Кравченко, Дмитрий Ивасенко, Александр Артюк (все - команда А), Роман Прима (команда Б)

Юниорская сборная: Александр Кравченко, Оксана Хвостенко, Александр Биланенко, Назарий Бурик.

Что известно о Надежде Беловой

Надежда Белова родилась 2 сентября 1961 года в казахском Петропавловске. Биатлоном начала заниматься в 1981 году. Ее первыми тренерами были Карленко В. и Боднарук Ю.

В 1986 году стала чемпионкой мира в эстафете, а также завоевала "серебро" в спринте. Была участницей Олимпийских игр.

После завершения карьеры в 1995 году перешла на тренерскую работу.

Работала тренером женской сборной Украины, а с сезона 2014/15 до 2016 года была старшим тренером мужской сборной Украины.

Также в послужном списке Беловой есть работа с женской сборной Польши.

К слову. Новый сезон Кубка мира по биатлону 2024/25 начнется 30 ноября этапом в финском Контиолахти.