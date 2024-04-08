Прошлый биатлонный сезон стал одним из самых тяжелых в карьере 32-летнего капитана мужской сборной Украины Дмитрия Пидручного. Летом на одной из тренировок спортсмен сломал руку, после чего долгое время проходил реабилитацию.

Читайте также Санитра покидает пост главного тренера мужской сборной по биатлону: известна причина

Пидручный продолжит работать с Санитрой

По завершению сезона Федерация биатлона Украины анонсировала изменения в тренерском штабе команды – словацкого специалиста Юрая Санитра, который возглавлял команду последние 8 лет, в новом сезоне заменит Надежда Белова. Впрочем, Дмитрий планирует продолжить работу с Санитрой и тренироваться отдельно от команды.

"Я обратился к Ивану Крулько и благодарю, что он меня услышал. Мы имели хороший диалог и много общались по поводу выбора тренера. Пришли к согласию, что мне за 8 лет многое удалось и есть налаженная определенная схема работы.

Несмотря на травмы, которые у меня были, за эти два года мы все равно находили возможности держать достаточно приличный уровень. Мы пришли к согласию, что я продолжу работу с Юраем на эти два года до Олимпиады, чтобы не ломать эту систему, которая у нас с ним выстроена", – сказал Пидручный.

Важно. В прошлом сезоне Пидручный лишь один раз попал в топ-10 в личных гонках на уровне Кубка мира, а мужская сборная Украины не смогла удержать позицию в топ-10 Кубка наций, из-за чего потеряла на следующий сезон квоту 5 спортсменов в личных гонках.