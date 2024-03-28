Пока не известно, кто возглавит сборную. Действующий тренер Юрай Санитра оставит должность, которую занимает с 2016 года.

Смотрите также "Эту нечисть нужно уничтожать": реакция Пидручного на варварские обстрелы России по Украине

В СМИ назвали вероятную причину

Одной из причин прекращения сотрудничества называют недовольство некоторых биатлонистов работой с ним.

Отметим, что словацкий специалист с 2016-го в течение сезона-2020/2021 возглавлял и женскую команду, последний год отвечал за все мужские команды Украины. Ранее отмечалось, что он будет работать до завершения цикла Олимпиады-2026.

По итогам сезона-2023/2024 мужская сборная потеряла одну квоту из-за финиша вне топ-10 Кубка наций.

Достижения тренера в сборной