Незадовільні результати чоловічої збірної України в сезоні 2023/24 призвели до змін на тренерському містку. Замість словацького фахівця Юрая Санітри, який наприкінці березня залишив посаду, команду очолить Надія Бєлова.

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Хто тренуватиме збірну України з біатлону

Цікаво, що старшим тренером жіночої збірної України залишився Микола Зоц. Усі старші тренери команд були затверджені у вівторок, 9 квітня, під час засідання президії Федерації біатлону України.

Тренерський штаб збірної України на сезон 2024/25

Жіноча команда: Микола Зоц (старший тренер), Сергій Зоц, Олег Меркушин, Олексій Петренко, Роман Лейбюк

Чоловіча команда: Надія Білова (старша тренерка), Олексій Кравченко, Дмитро Івасенко, Олександр Артюк (усі — команда А), Роман Прима (команда Б)

Юніорська збірна: Олександр Кравченко, Оксана Хвостенко, Олександр Біланенко, Назарій Бурик.

Що відомо про Надію Бєлова

Надія Бєлова народилася 2 вересня 1961 року у казахському Петропавловську. Біатлоном розпочала займатися у 1981 році. Її першими тренерами були Карленко В. та Боднарук Ю.

У 1986 році стала чемпіонкою світу в естафеті, а також здобула "срібло" в спринті. Була учасницею Олімпійських ігор.

Після завершення кар'єри у 1995 році перейшла на тренерську роботу.

Працювала тренером жіночої збірної України, а з сезону 2014/15 до 2016 року була старшим тренером чоловічої збірної України.

Також в послужному списку Бєлової є робота з жіночою збірною Польщі.

До слова. Новий сезон Кубка світу з біатлону 2024/25 розпочнеться 30 листопада етапом у фінському Контіолахті.