Некоторые регионы Китая находятся на карантине из-за коронавируса. В стране из-за этого очень строгая политика. Жителям КНР не будут транслировать картинку большого скопления людей на стадионе и лиц без противокоронавирусных масок на ЧМ-2022.

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Бегство от правды

К прибору между сборными Японии и Коста-Рики (0:1) в Китае транслировали размытую картинку трибун, скрывая количество посетителей матча.

Матч между Хорватией и Канадой (4:1) транслировался с задержкой в 30 секунд. Когда мировое телевидение показывало реакцию фанатов на гол хорватов в ворота соперника, китайское телевидение продемонстрировало ряд запасных команд.

В Китае популярны протесты против антиковидных мер, ограничивающих людей в правах. Такими сокрытия правды КНР пытается избежать еще большего недовольства протестующими.