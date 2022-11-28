Дело в том, что американцы опубликовали фото с флагом Ирана без эмблемы Исламской республики. Теперь Федерация футбола Ирана требует дисквалифицировать США за оскорбление своей страны.

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Флаг в таблице группы В

Прессслужба сборной США опубликовала в соцсетях турнирное положение команд в группе В после 2 туров. Там флаг Ирана был изображен в виде трех цветных полос, однако в центре не было эмблемы Иранской республики. Это не понравилось многим пользователям, поэтому такой пост был удален.

В США объяснили, что сделали это намеренно, чтобы поддержать женщин Ирана, борющихся за базовые права людей. Поэтому страну охватили протесты, но правительство осуждает своих же граждан на смертную казнь.

Иран направил письмо-жалобу в комитет по этике ФИФА. Иранцы потребовали дисквалифицировать американскую сборную на 10 матчей.

Похоже, таким образом, Иран хочет технической победы для своей сборной, которая 29 ноября сыграет решающий для себя матч против США. Именно в этом поединке будет определено, выйдут ли иранцы из группы В в плей-офф Мундиаля.