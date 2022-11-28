Деякі регіони Китаю перебувають на карантині через коронавірус. У країні щодо цього дуже сувора політика. Мешканцям КНР не транслюватимуть картинку великого скупчення людей на стадіоні та осіб без протикоронавірусних масок на ЧС-2022.

Варте уваги Іран вимагає дискваліфікувати збірну США на 10 матчів: яка причина

Втеча від правди

До приладу, між збірними Японії та Коста-Рики (0:1), у Китаї транслювали розмиту картинку трибун, приховуючи кількість відвідувачів матчу.

Матч між Хорватією та Канадою (4:1) транслювався зі затримкою у 30 секунд. Коли світове телебачення показувало реакцію фанатів на гол хорватів у ворота суперника, китайське телебачення продемонструвало лаву запасних команди.

У Китаї популярні протести проти антиковідних заходів, які обмежують людей у правах. Такими приховуваннями правди КНР намагається уникнути ще більшого невдоволення протестувальниками.