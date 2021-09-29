Надеюсь, что смогу возродить этот союз, – сын Шумахера хочет стать гонщиком Ferrari

Пилот Формулы-1 Мик Шумахер, который проводит дебютный сезон в "Королеве автоспорта", мечтает выступать за Ferrari. Гонщик Haas хочет возродить союз Шумахеров со "Скудерией".

Шумахер: Это особое сочетание

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, рассказал, что не испытывает давления из-за достижений своего отца в Формуле-1. По словам Мика, он хочет в будущем перейти в Ferrari.

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Я бы не назвал это давлением. Да, здорово иметь возможность сказать, что я часть семьи Ferrari. Быть частью всего этого. Понятно, что с учетом исторических успехов – когда люди говорят о союзе Шумахера и Ferrari, – это действительно особое сочетание. И я надеюсь, что в будущем смогу возродить этот союз,

– сказал Шумахер.

Михаэль Шумахер выиграл 5 титулов чемпиона мира в составе Ferrari. Немец стал первым семикратным чемпионом мира. В 2020 году его достижение повторил Льюис Хэмилтон.

Мик рассказал, что руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не ставил перед ним конкретных целей, хотя гонщик и хочет доказать, что достоин выступать за "Скудерию".

Кроме того, сын Шумахера заявил, что никогда не чувствовал, что отличается от других гонщиков из-за своей фамилии.

"Понятно, что я хочу доказать то, что являюсь отличным гонщиком, хочу показать себя. В Ferrari всегда пристально следили за моими выступлениями и всегда оказывают мне помощь в самых разнообразных вопросах.

Я бы не сказал, что чувствую себя странно из-за повышенного внимания, давления, что я на самом деле чем-то отличаюсь от других гонщиков. Да, иногда пресса может задавать мне специфические вопросы и так далее. Но я никогда не чувствовал, что отличаюсь от других гонщиков", – резюмировал Шумахер.