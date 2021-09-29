Шумахер: Це особливе поєднання

Мік Шумахер, син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, розповів, що не відчуває тиск через досягнення свого батька у Формулі-1. За словами Міка, він хоче в майбутньому перейти у Ferrari.

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Я б не назвав це тиском. Так, здорово мати можливість сказати, що я є частиною сім'ї Ferrari. Бути частиною всього цього. Зрозуміло, що з урахуванням історичних успіхів – коли люди говорять про союз Шумахера і Ferrari, – це дійсно особливе поєднання. І я сподіваюся, що в майбутньому зможу відродити цей союз,

– сказав Шумахер.

Міхаель Шумахер виграв 5 титулів чемпіона світу у складі Ferrari. Німець став першим семиразовим чемпіоном світу. У 2020 році його досягнення повторив Льюїс Хемілтон.

Мік розповів, що керівник Ferrari Маттіа Бінотто не ставив перед ним конкретних цілей, хоча гонщик і хоче довести, що гідний виступати за "Скудерію".

Окрім того, син Шумахера заявив, що ніколи не відчував, що відрізняється від інших гонщиків через своє прізвище.

"Зрозуміло, що я хочу довести те, що є відмінним гонщиком, хочу показати себе. У Ferrari завжди пильно стежили за моїми виступами і завжди надають мені допомогу в найрізноманітніших питаннях.

Я б не сказав, що відчуваю себе дивно через підвищену увагу, тиск, що я насправді чимось відрізняюся від інших гонщиків. Так, іноді преса може ставити мені специфічні питання і так далі. Але я ніколи не відчував, що відрізняюся від інших гонщиків", – резюмував Шумахер.