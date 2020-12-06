Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, завоевал титул чемпиона Формулы-2. 21-летний немецкий гонщик стал чемпионом в составе команды Prema Racing..

На автодроме "Сахир" в Бахрейне 6 декабря завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 и одновременно последняя в сезоне-2020. Об этом сообщает 24 канал.

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Гонка сложилась неудачно для претендентов на титул – Мика Шумахера и Каллума Айлотта.

Мик Шумахер провалил стартовые круги и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами. В итоге Мик финишировал лишь 18-м и мог потерять титул.

Каллум Айлотт, также претендовавший на титул, не смог воспользоваться шансом. Ему нужно было финишировать на подиуме, с чем он не справился.

Британец столкнулся с повышенным износом резины и к концу гонки потерял много позиций, придя к финишу лишь на десятой позиции.

Это позволило Мику Шумахеру стать чемпионом серии 2020 года.

Mick Schumacher, 2020 Formula 2 Champion



The moment @SchumacherMick has worked all year towards #SakhirGP #F2 pic.twitter.com/skakHj6O6X — Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020

После победы немец не сдерживал эмоций и прослезился. Также Мика поздравили члены Ferrari, где его отец получил наибольшую славу.

Уже в новом сезоне Шумахер будет выступать в Формуле-1. Немецкий гонщик подписал контракт с командой Haas.