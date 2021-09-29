Шумахер: Это особое сочетание
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, рассказал, что не испытывает давления из-за достижений своего отца в Формуле-1. По словам Мика, он хочет в будущем перейти в Ferrari.
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Я бы не назвал это давлением. Да, здорово иметь возможность сказать, что я часть семьи Ferrari. Быть частью всего этого. Понятно, что с учетом исторических успехов – когда люди говорят о союзе Шумахера и Ferrari, – это действительно особое сочетание. И я надеюсь, что в будущем смогу возродить этот союз,
– сказал Шумахер.
Мик рассказал, что руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не ставил перед ним конкретных целей, хотя гонщик и хочет доказать, что достоин выступать за "Скудерию".
Кроме того, сын Шумахера заявил, что никогда не чувствовал, что отличается от других гонщиков из-за своей фамилии.
"Понятно, что я хочу доказать то, что являюсь отличным гонщиком, хочу показать себя. В Ferrari всегда пристально следили за моими выступлениями и всегда оказывают мне помощь в самых разнообразных вопросах.
Я бы не сказал, что чувствую себя странно из-за повышенного внимания, давления, что я на самом деле чем-то отличаюсь от других гонщиков. Да, иногда пресса может задавать мне специфические вопросы и так далее. Но я никогда не чувствовал, что отличаюсь от других гонщиков", – резюмировал Шумахер.
- В 2020 году Мик стал чемпионом Формулы-2. Шумахер проводит первый сезон в Формуле-1.
- 22-летний Мик выступает за команду Haas, которая является самой слабой в сезоне-2021. До сих пор пилоты Haas не получили ни одного очка.