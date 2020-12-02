21-летний немецкий гонщик Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1. Двадцать лет назад легендарный Михаэль Шумахер привел своего сына Мика в мир гонок.

Мик Шумахер вместе со своим отцом Михаэлем Шумахером в годовалом возрасте впервые побывал за рулем. Об этом сообщает 24 канал.

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Маленький Мик "испытал" гоночный карт во время Гран-при Европы, которое тогда проходило на легендарной немецкой трассе Нюрбургринг.

Шумахеры, вероятно, посетили картинговый трек в городе Керпен, что не так далеко от трассы Формулы-1.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

Что известно о переходе Шумахера в Формулу-1? Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1. Немец перейдет из Формулы-2, где может стать чемпионом. Шумахер будет выступать за команду Haas.

Внимание. Михаэль Шумахер в 2013 году получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Он пришел в себя, но до сих пор не появлялся на публике. Семья Михаэля не рассказывает подробности о его состоянии.