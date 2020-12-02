Как маленький Мик Шумахер впервые сел за руль со своим легендарным отцом: трогательное видео
21-летний немецкий гонщик Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1. Двадцать лет назад легендарный Михаэль Шумахер привел своего сына Мика в мир гонок.
Мик Шумахер вместе со своим отцом Михаэлем Шумахером в годовалом возрасте впервые побывал за рулем. Об этом сообщает 24 канал.
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Маленький Мик "испытал" гоночный карт во время Гран-при Европы, которое тогда проходило на легендарной немецкой трассе Нюрбургринг.
Шумахеры, вероятно, посетили картинговый трек в городе Керпен, что не так далеко от трассы Формулы-1.
Что известно о переходе Шумахера в Формулу-1?Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в Формуле-1. Немец перейдет из Формулы-2, где может стать чемпионом. Шумахер будет выступать за команду Haas.
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