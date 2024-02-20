Навсегда в строю: на фронте погиб тренер по дзюдо Константин Матвеенко

Украинское спортивное сообщество получило трагическую весть с передовой. Защищая свободу и независимость родной страны от оккупантов, домой на щите вернулся Константин Матвеенко.

Павший воин выполнял боевое задание под Угледаром. Теперь ему навеки 43 года.

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Новый "Ангел спорта"

Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей l категории. Коллеги отзывались о нем как о мужественном и патриотическом человеке.

Этот человек всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области. Соболезнования родным и близким. Вечная память и слава украинскому защитнику,

– говорится в заявлении федерации дзюдо Сумской области.

Помочь семье погибшего можно по данным реквизитам: 4731 2196 4520 4623 – Светлана Ершова (жена).

Напомним, что недавно стало известно о смерти на фронте еще одного дзюдоиста Станислава Гуленкова. 23-летний воин погиб 20 апреля 2023 года и долгое время считался пропавшим без вести. Идентифицировать тело удалось лишь через 10 месяцев.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...