Павший воин выполнял боевое задание под Угледаром. Теперь ему навеки 43 года.
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Новый "Ангел спорта"
Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей l категории. Коллеги отзывались о нем как о мужественном и патриотическом человеке.
Этот человек всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области. Соболезнования родным и близким. Вечная память и слава украинскому защитнику,
– говорится в заявлении федерации дзюдо Сумской области.
Помочь семье погибшего можно по данным реквизитам: 4731 2196 4520 4623 – Светлана Ершова (жена).
Напомним, что недавно стало известно о смерти на фронте еще одного дзюдоиста Станислава Гуленкова. 23-летний воин погиб 20 апреля 2023 года и долгое время считался пропавшим без вести. Идентифицировать тело удалось лишь через 10 месяцев.