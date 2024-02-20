Павший воин выполнял боевое задание под Угледаром. Теперь ему навеки 43 года.

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Новый "Ангел спорта"

Константин Матвеенко был сумским тренером и судьей l категории. Коллеги отзывались о нем как о мужественном и патриотическом человеке.

Этот человек всю свою жизнь посвятил развитию дзюдо в Сумской области. Соболезнования родным и близким. Вечная память и слава украинскому защитнику,
– говорится в заявлении федерации дзюдо Сумской области.

Помочь семье погибшего можно по данным реквизитам: 4731 2196 4520 4623 – Светлана Ершова (жена).

Напомним, что недавно стало известно о смерти на фронте еще одного дзюдоиста Станислава Гуленкова. 23-летний воин погиб 20 апреля 2023 года и долгое время считался пропавшим без вести. Идентифицировать тело удалось лишь через 10 месяцев.